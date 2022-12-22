Котлети мають оригінальний склад і зможуть урізноманітнити повсякденне чи святкове меню.
- 500 г свинини
- 300 г курячої печінки
- 300 г м’якоті гарбуза
- 1 середня картоплина
- 1 середня цибулина
- 1 куряче яйце
- маленький пучечок петрушки
- 2 столові ложки кетчупу
- 4—5 столових ложок панірувальних сухарів (у фарш)
- 2 середні зубчики часнику
- неповна чайна ложка солі
- дрібка чорного меленого перцю
- олія
- панірувальні сухарі
Печінку, м’ясо та цибулю перекрутити через дрібну решітку м’ясорубки. Картоплю та гарбуз дрібно натерти (вологу злити), додати до фаршу. Вбити в масу яйце, додати сіль, перець, кетчуп, посічену петрушку, вичавлений часник, добре перемішати. У суміш додати панірувальні сухарі (щоб котлети тримали форму), перемішати.
Вологими руками сформувати котлети, обкачати в сухарях. Обсмажити на сковороді з розігрітою олією до рум’яної скоринки з обох боків (по 4 хв. на середньому вогні).
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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