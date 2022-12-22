Котлети мають оригінальний склад і зможуть урізноманітнити повсякденне чи святкове меню.

500 г свинини

300 г курячої печінки

300 г м’якоті гарбуза

1 середня картоплина

1 середня цибулина

1 куряче яйце

маленький пучечок петрушки

2 столові ложки кетчупу

4—5 столових ложок панірувальних сухарів (у фарш)

2 середні зубчики часнику

неповна чайна ложка солі

дрібка чорного меленого перцю

олія

панірувальні сухарі

Печінку, м’ясо та цибулю перекрутити через дрібну решітку м’ясорубки. Картоплю та гарбуз дрібно натерти (вологу злити), додати до фаршу. Вбити в масу яйце, додати сіль, перець, кетчуп, посічену петрушку, вичавлений часник, добре перемішати. У суміш додати панірувальні сухарі (щоб котлети тримали форму), перемішати.

Вологими руками сформувати котлети, обкачати в сухарях. Обсмажити на сковороді з розігрітою олією до рум’яної скоринки з обох боків (по 4 хв. на середньому вогні).

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.