Чистка білої підошви. На такій часто з’являються чорні смужки, які легко видалити за допомогою зубної пасти. Її наносять на стару зубну щітку і чистять, як взуттєвим кремом.

На кухні також знайдеться застосування. Допоможе видалити наліт в чашках від чаю та кави, а також повернути блиск мельхіоровим вилкам-ложкам — вичавіть трохи пасти на ганчірочку та ретельно протріть потемнілі місця. Білий посуд з часом темніє, зробити його знову білосніжним можна, почистивши пастою. Вона ще й запах усуне з харчових контейнерів.

У ванній очистить вапняний наліт на кранах і лійці душа, до того ж знадобиться маленька горошина пасти. А щоб дістатися важкодоступних місць біля крану, нанесіть її на стару зубну щітку.

Від уїдливих запахів. Якщо мило не допомагає позбутися на руках запаху риби, цибулі, вичавіть трохи пасти. Потріть руки одна об одну і змийте.

Крім того, зубна паста чудово підходить, щоб приховати отвори в стінах. Вичавіть туди трохи (відповідного кольору) і залиште, доки підсохне.

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ.