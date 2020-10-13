Кожна чашка такого чаю і зігріє, і зміцнить імунітет, і наповнить організм енергією!
ОБЛІПИХОВИЙ
На 1 л води:
* склянка обліпихи
* апельсин
* 2–3 гілочки м’яти
* 3–4 см кореня імбиру
* 2–3 столові ложки меду
Імбир натерти на середній тертушці. Обліпиху добре розім’яти, щоб виділився сік. Апельсин разом зі шкіркою нарізати кружечками, потім — на четвертинки. М’яту трохи пом’яти, щоб краще віддала аромат. Всі продукти скласти в чайник для заварювання або термос, залити окропом. Настоювати 20–30 хв. В кінці додати мед.
З ГРУШІ-ДИЧКИ, ЯБЛУК І ШИПШИНИ
На 2 л води:
* 2 жмені сушеної груші
* 3 свіжих яблука
* жменю сушеної шипшини
* декілька гілочок м’яти
* мед (за смаком)
У каструлю викласти шипшину, грушу, нарізані довільно яблука і розтерту м’яту. Залити окропом. Накрити кришкою. Укрити ковдрою і витримати 40–50 хв. Процідити, розлити по чашках. Такий чай виходить солодкуватим (в залежності від плодів), тому мед додавайте потроху.
АЙВА З ПРЯНОЩАМИ
На 1,5 л:
* 2 айви
* цедра половини лимона
* 2 горошини духмяного перцю
* 2 гвоздички
* мед (за смаком)
З айви видалити серединку, нарізати маленькими шматочками. Викласти в каструлю айву, цедру лимона, прянощі. Залити водою, довести до кипіння. Варити 10 хв. Зняти з вогню, укутати на 30–40 хв.
Діана ШЕПЕЛЬ.
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