Кожна чашка такого чаю і зігріє, і зміцнить імунітет, і наповнить організм енергією!

ОБЛІПИХОВИЙ

На 1 л води:

* склянка обліпихи

* апельсин

* 2–3 гілочки м’яти

* 3–4 см кореня імбиру

* 2–3 столові ложки меду

Імбир натерти на середній тертушці. Обліпиху добре розім’яти, щоб виділився сік. Апельсин разом зі шкіркою нарізати кружечками, потім — на четвертинки. М’яту трохи пом’яти, щоб краще віддала аромат. Всі продукти скласти в чайник для заварювання або термос, залити окропом. Настоювати 20–30 хв. В кінці додати мед.

З ГРУШІ-ДИЧКИ, ЯБЛУК І ШИПШИНИ



На 2 л води:

* 2 жмені сушеної груші

* 3 свіжих яблука

* жменю сушеної шипшини

* декілька гілочок м’яти

* мед (за смаком)

У каструлю викласти шипшину, грушу, нарізані довільно яблука і розтерту м’яту. Залити окропом. Накрити кришкою. Укрити ковдрою і витримати 40–50 хв. Процідити, розлити по чашках. Такий чай виходить солодкуватим (в залежності від плодів), тому мед додавайте потроху.

АЙВА З ПРЯНОЩАМИ



На 1,5 л:

* 2 айви

* цедра половини лимона

* 2 горошини духмяного перцю

* 2 гвоздички

* мед (за смаком)

З айви видалити серединку, нарізати маленькими шматочками. Викласти в каструлю айву, цедру лимона, прянощі. Залити водою, довести до кипіння. Варити 10 хв. Зняти з вогню, укутати на 30–40 хв.

Діана ШЕПЕЛЬ.