Коли військові або їхні рідні звертаються по правову допомогу до юристів чи адвокатів, то можуть зі свого боку також вплинути на ефективність цієї співпраці, запевняють у Правозахисному центрі для військових «Принцип». Це стосується, зокрема, правильного опису проблеми, збору та передачі інформації, а також своєчасної комунікації з фахівцем. Ось що рекомендують юристи «Принципу».

Повідомляти правдиву інформацію.

Приховування фактів від адвоката може зашкодити справі. Наприклад, шанси на успіх будуть нижчими, якщо під час суду про витребування коштів не попередити, що було накладено стягнення за дисциплінарний проступок.

Заздалегідь готувати інформацію та документи.

Військові та їхні рідні повинні знати місце служби, посаду, ім’я та прізвище командира.

Варто також фотографувати, сканувати та зберігати в хорошій якості копії усіх документів, які військовий отримує чи подає.

Узгоджувати звернення до юриста.

Якщо ви звертаєтеся по правову допомогу для свого чоловіка/сина/доньки, переконайтеся, що вони не заперечують. Адже з практики відомо, що іноді самі військові виступають проти, бо не хочуть псувати стосунки з командуванням.

Своєчасно попереджати юриста про свої дії.

Військові не завжди можуть швидко відповісти юристу. Та все ж варто якнайшвидше передавати документи по справі, бо деякі процеси мають обмежені строки.

Дуже важливо повідомляти завчасно про намір подати якісь документи, ініціювати процеси самостійно чи змінити адвоката.

Цікавитися пільгами та гарантіями.

Чимало правових проблем виникає через незнання своїх прав. І коли військовим відмовляють у певних гарантіях, вони не можуть це розпізнати.

Крім цього, змога чітко пояснити юристу, що сталося і чого ви хотіли б досягнути, — це перша умова того, що вашу проблему можна буде вирішити.