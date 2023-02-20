Сучасні діти регулярно носять якісь прикраси, модні аксесуари. Дівчатка мають колекції різної біжутерії, батьки дарують їм на дні народження сережки, ланцюжки, хрестики, бажаючи догодити своїм принцесам.Та чи цілком це безпечно? Давайте з’ясовувати.

1. Алергія. Приблизно чверть населення має контактну алергію на певні метали, особливо на нікель. Його часто використовують в ювелірних виробах (навіть золотих), але він може спричинити висипи, тріщини, почервоніння, лущення шкіри. Цей стан називають алергічним контактним дерматитом. Аби його не було, варто уникати впливу провокуючого алергену, для діагностики якого лікарі виконують патч-тестування.

2. Токсичні метали. Причиною зняття з продажу більшості партій дитячих прикрас є високий вміст важких металів, зокрема, свинцю, сурми, кадмію та барію.

3. Дрібні деталі. Більшість ювелірних виробів мають невеликі деталі — підвіски, ланцюжки, застібки. Вони можуть порватись, маленька дитина може запхати їх собі у вуха, ніс, вдихнути або проковтнути.

Ланцюжки можуть перекручуватись, стискати, зачепитись і різко смикнути дитину. Сережками теж можуть за щось зачепитись і надірвати шкіру. Все це може призвести до удушення та травматизації.

4. Магніти. У різних ювелірних виробах для дітей використовують магнітні застібки, аби легше було одягати чи знімати прикраси. Дитина може проковтнути магніти з розбитих прикрас. «Злипаючись» у кишечнику, вони спричинятимуть серйозні пошкодження.

5. Маленькі батарейки. Дітям дуже подобається блимаюча біжутерія. Проте всередині закладені крихітні кнопкові батарейки, які можуть завдати шкоди, якщо їх проковтнути.

6. Грабіжники. Діти, що носять дорогі прикраси, можуть стати жертвою грабіжника. Це більше стосується старших, котрі можуть гуляти без батьків.

Якщо ж вирішили одягати на дитину прикраси, то як зменшити ризик небезпеки від них:

Зведіть до мінімуму покупки дешевих металевих прикрас, адже вони нерідко містять найбільшу кількість токсичних металів.

Маєте можливість, краще купуйте золоті, срібні, які містять меншу кількість важких металів.

Заохочуйте дітей часто мити руки після носіння або роботи з дешевими прикрасами. Знімайте їх на час сну.

Тримайте свою біжутерію подалі від дітей, у закритому контейнері.

Слідкуйте, щоб батарейки завжди були надійно закріплені, і ніколи не залишайте дитину без нагляду, якщо вона одягнена в прикраси з підсвіткою. А найкраще взагалі не купувати такі.

Учіть маленьку дитину правилам безпеки, наголошуючи, що дрібні предмети не можна брати до рота. Проговоріть зі старшою план дій на випадок пограбування.

Зверніться до лікаря, аби визначити алерген, щоб ви могли уникати його в біжутерії та загалом у побуті.

Катерина БАКІКО, лікар-дерматовенеролог науково-медичного центру Святої Параскеви (м. Львів).