Громадяни України, які постраждали від війни, зможуть отримати допомогу від чеської гуманітарної організації «Людина в біді» через «ПриватБанк».

Програма багатоцільової грошової допомоги охоплює ВПО із зони бойових дій; осіб, які втратили або в яких пошкоджено житло; осіб, що проживають поблизу лінії фронту, а також тих, хто надає прихисток вимушеним переселенцям.

Сума допомоги — 2220 грн на одну особу — надаватиметься одним траншем протягом трьох місяців до липня 2023 року. Виплата здійснюватиметься на банківську картку, зареєстровану в Мінсоцполітики через платіжну систему PrivatMoney.

Якщо такої картки немає або невірно вказано реквізити, клієнт отримує СМС-повідомлення з контрольним номером переказу PrivatMoney. Допомогу через цю платіжну систему з контрольним номером можна отримати в Приват24, ТСО, банкоматі у відділенні «ПриватБанку» чи за телефоном 3700 — на картку «ПриватБанку».

З додатковими запитаннями щодо програми можна зателефонувати на гарячу лінію організації «Людина в біді»: 0 800 210 174 або написати на електронну пошту hotline.ukr@peopleinneed.net