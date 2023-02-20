Цибулю Ексибішен городники називають королевою в цибулевому світі, здебільшого — за її величезний розмір. І, до речі, вона — одна з найвибагливіших серед овочів, вирощувати які доводиться через розсаду.

1. Посійте насіння в лютому або на початку березня. Попередньо загорніть його в марлю і замочіть на ніч у теплій воді, потім залиште на пару днів для просушування.

2. Заповніть ємності ґрунтом (змішайте в рівних частинах городній ґрунт із перегноєм і додайте пів частини річкового піску).

Зволожте теплою водою з пульверизатора та розкидайте насіння по поверхні ґрунту. Накрийте 1 см вологої землі. Закрийте ємності плівкою або склом. Зазвичай до появи сходів минає 10 днів. Увесь цей час посіви, вкриті плівкою, тримайте в теплому місці.

3. Після появи сходів зніміть укриття та поставте на світло. Поливайте в міру просихання ґрунту (краще з пульверизатора). Якщо розсада погано росте, підживіть її розчином нітроамофоски (ч.л. на відро води).

4. За 10—12 днів до пересадки в ґрунт проведіть загартування. Поступово привчайте розсаду до відкритого ґрунту, виставляючи ємності на свіжому повітрі (від години до доби).

На початку травня висадіть цибулю в ґрунт. Якщо коріння дуже довге, обріжте його на третину. При посадці заглибте розсаду приблизно на 2 см. Між рослинами залиште 22—25 см, між рядками — 35. Через 2 тижні підживіть розчином нітроамофоски (ст.л. на відро води).

ДОГЛЯД

Якщо часто поливати цибулю не можете, обов’язково мульчуйте грядку перегноєм або скошеною травою.

У середині червня підживіть таким розчином: по 10 г сульфату калію та суперфосфату на відро води. Витрата — близько 3 л на кв.м.

За місяць до збирання врожаю, тобто в останніх числах липня, повністю припиніть полив.

Урожай готовий до збирання, коли пір’я засохне й поляже. Після збирання цибулі не зрізуйте пір’я, просушіть його. І лише потім видаліть і покладіть цибулини на зберігання.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.