Курячий суп з яєчними млинцями — здивуйте рідних новою смачною стравою.

5 яєць

2—2,5 л води

400 г курки

1 невелика морквина

1 невелика цибулина

3 середні картоплини

зелень

сіль

маленький лавровий листок

олія

шматочок вершкового масла

Зварити м’ясний бульйон (варити 25 хв. від моменту закипання), м’ясо викласти на тарілку. Для млинця в миску вбити 1 яйце, посолити.

Сковорідку змастити олією, розігріти. Посмажити тонкий млинець до золотавості з обох боків. Так само приготувати інші 4 млинці. Нарізати їх соломкою (чи рулетиками) довільного розміру.

Цибулину та картоплю нарізати кубиками. Морквину крупно натерти. Викласти в бульйон картоплю. За цей час зробити засмажку: на олії підсмажити цибулю до золотавості, викласти моркву, смажити до м’якості.

Додати до напівготової картоплі засмажку, лавровий листок, посолити за смаком. Варити до готовності картоплі. М’ясо відділити від кісток, нарізати, додати в суп. Викласти млинці в суп, проварити все разом 3 хв. Додати зелень і масло.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.