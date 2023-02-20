Курячий суп з яєчними млинцями — здивуйте рідних новою смачною стравою.
- 5 яєць
- 2—2,5 л води
- 400 г курки
- 1 невелика морквина
- 1 невелика цибулина
- 3 середні картоплини
- зелень
- сіль
- маленький лавровий листок
- олія
- шматочок вершкового масла
Зварити м’ясний бульйон (варити 25 хв. від моменту закипання), м’ясо викласти на тарілку. Для млинця в миску вбити 1 яйце, посолити.
Сковорідку змастити олією, розігріти. Посмажити тонкий млинець до золотавості з обох боків. Так само приготувати інші 4 млинці. Нарізати їх соломкою (чи рулетиками) довільного розміру.
Цибулину та картоплю нарізати кубиками. Морквину крупно натерти. Викласти в бульйон картоплю. За цей час зробити засмажку: на олії підсмажити цибулю до золотавості, викласти моркву, смажити до м’якості.
Додати до напівготової картоплі засмажку, лавровий листок, посолити за смаком. Варити до готовності картоплі. М’ясо відділити від кісток, нарізати, додати в суп. Викласти млинці в суп, проварити все разом 3 хв. Додати зелень і масло.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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