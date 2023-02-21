Безкоштовне навчання у Львові мають змогу пройти українці, які отримали поранення внаслідок бойових дій з 2014 року. Про набір на відповідні професійно-технічні курси в рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру повідомили у Львівській міській раді.

Охочі можуть здобути такі професії:

кондитер

пекар

швачка

продавець-касир

робітник із утеплення будівель

електрозварювальник ручного зварювання

електрик.

Тих, хто пройде курси, працевлаштовуватимуть на підприємствах Львівщини. Для реєстрації потрібно заповнити онлайн-форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSrLevKmeKa

Для отримання додаткової інформації можна звернутися за номером: 0(32) 276-45-63.