Безкоштовне навчання у Львові мають змогу пройти українці, які отримали поранення внаслідок бойових дій з 2014 року. Про набір на відповідні професійно-технічні курси в рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру повідомили у Львівській міській раді.
Охочі можуть здобути такі професії:
- кондитер
- пекар
- швачка
- продавець-касир
- робітник із утеплення будівель
- електрозварювальник ручного зварювання
- електрик.
Тих, хто пройде курси, працевлаштовуватимуть на підприємствах Львівщини. Для реєстрації потрібно заповнити онлайн-форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSrLevKmeKa
Для отримання додаткової інформації можна звернутися за номером: 0(32) 276-45-63.
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