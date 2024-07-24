Смачний, насичений і ароматний заварний ягідний крем. Приготуємо його зі смородини — чудова добавка до млинців, оладок, сирних запіканок або сирників. А хочете, приготуйте пісочні кошики, наповніть кремом і прикрасьте повітряною меренгою.

250 г смородини

100 г цукру

70 г вершкового масла

2 яєчні жовтки

Перекласти ягоди в товстостінну каструльку, додати цукор і жовтки. Подрібнити всі інгредієнти занурювальним блендером. Додати м’яке масло. На цьому етапі майбутній заварний крем ще не дуже яскравий і апетитний, але в процесі нагрівання шкірочка віддасть свій колір і він буде набагато красивішим. Постійно помішуючи, варити близько 10–15 хв. на помірному вогні. Оскільки в цій ягоді багато пектину, крем добре густішає. Кипіти він не повинен, а лише прогріватися при ретельному перемішуванні. Щоб заварний ягідний крем був однорідний, протираємо його через сито — так не залишиться шкірки та насіння від смородини.

Готовий крем ще теплий і рідкуватий, як кефір, але після охолодження загусне й за консистенцією стане, як нежирна сметана. Прикриваємо його харчовою плівкою, даємо повністю охолонути, після чого переливаємо в баночку, закручуємо кришкою і зберігаємо в холодильнику близько 5 днів.