На суму лікарняних впливає:

заробітна плата за 12 місяців перед датою відкриття лікарняного;

страховий стаж;

кількість днів, протягом яких людина лікуватиметься;

причина непрацездатності.

Для деяких осіб розмір лікарняних дорівнює 100 відсоткам незалежно від стажу, роз’яснюють у Кабміні. Зокрема йдеться про осіб, котрі мають пільги відповідно до чинного законодавства:

постраждалі внаслідок Чорнобильської аварії;

ветерани війни;

члени родин загиблих захисників.

ЯК САМОСТІЙНО РОЗРАХУВАТИ СУМУ

Визначте дохід за 12 місяців перед датою відкриття лікарняного, який включає заробітну плату, премії, компенсації та відпускні. Розділіть отриману суму на 365 днів. Залежно від тривалості страхового стажу працівник отримує певний відсоток від середньої заробітної плати за день:

до 3 років стажу — 50 відсотків;

3–5 років — 60;

5–8 — 70;

понад 8 років стажу — 100 відсотків.

Помножте зарплату за день на кількість лікарняних днів.

Помножте результат на відсоток від середньої зарплати, який визначають залежно від стажу працівника.

Таким чином, знатимете, на які лікарняні виплати можете розраховувати.