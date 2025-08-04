Полюбляєте їсти овочі та фрукти просто з грядки, а під час запливу в озері не проти попірнати? Відтак ви — в групі ризику щодо зараження лямбліозом, доволі поширеною кишковою інфекцією. «Порадниця» з’ясувала, якими симптомами вона проявляється й чому «розквітає» саме влітку.

ПІК ЗАХВОРЮВАНОСТІ БУВАЄ В ТЕПЛІ МІСЯЦІ

— Лямбліоз — це інфекційне захворювання шлунково-кишкового тракту, збудником якого є лямблії — одноклітинні прості паразити, — розповідає лікар-інфекціоніст Віра ОЛІЙНИК.— Вони зазвичай оселяються в тонкому кишківнику людини, порушуючи процес травлення, що призводить до розвитку інфекційного процесу та поступової інтоксикації всього організму. Також лямбліоз може протікати у фазі безсимптомного носійства.

В організмі господаря лямблії існують у двох стадіях: активній (вегетативній), і неактивній — у формі цист (захисних оболонок). Цисти потрапляють у навколишнє середовище разом із випорожненнями та зберігають життєздатність упродовж тривалого часу — зокрема в холодній воді можуть існувати кілька місяців. Крім того, цисти стійкі до обробки хлором, тож можуть зустрічатися не лише в озерах і струмках, а навіть у плавальних басейнах і питній воді.

В Україні щороку діагностують близько 40 тис. випадків зараження лямбліозом. Діти хворіють у кілька разів частіше за дорослих. Пік захворюваності традиційно припадає на теплі місяці — з травня по вересень. Це пов’язано з активним купанням у відкритих водоймах, вживанням немитих овочів і фруктів, а також частими поїздками на природу, де люди нерідко нехтують правилами гігієни.

ЦЕ ЦІКАВО

Лямбліоз має й іншу назву — жиардіаз. Це пов’язано з тим, що хоча лямблію відкрив 1859 р. чеський лікар Д.Ф.Лямбль, пізніше паразита детально описав і французький біолог Альфред Жиард. І хоч у 1859-му Альфреду було лише 13 років, наукове співтовариство дійшло компромісу й присвоїло роду назву Giardia Lamblia.

ЯК МОЖНА ЗАРАЗИТИСЯ

За словами фахівчині, механізм передачі лямблій — фекально-оральний: тобто паразити виводяться з організму разом із калом, а потрапляють через рот — із їжею або водою.

Основним джерелом інфекції є хвора людина або зовні здоровий носій. Рідше джерелом лямбліозу стають різні тварини: кішки, собаки, велика рогата худоба, свині.

До основних способів зараження лямбліями відносять:

вживання сирої води з річок, озер, колодязів або необробленої водопровідної води, заковтування води під час купання в забруднених водоймах;

вживання немитих або ж вимитих «зараженою» водою овочів і фруктів, рідше джерелом інфекції стає непросмажене м’ясо або риба;

порушення правил гігієни — якщо дитина чи дорослий не миє руки після прогулянки або відвідування туалету, інфекція передається через спільні іграшки, посуд, меблі, рушники.

ПРОЯВИ

Приблизно третина випадків лямбліозу протікає безсимптомно. Для гострої форми інфекції, що проявляється через кілька тижнів після зараження, характерні діарея, метеоризм, сильне здуття й бурчання в животі, нудота, блювотні позиви, ниючий біль у верхній центральній частині живота та правому підребер’ї. Також можуть турбувати алергічні висипання на шкірі, субфебрильна температура, втрата апетиту, головний біль.

Для хронічної стадії характерне чергування закрепів і проносів, здуття та болі в животі після вживання їжі (особливо молочної або жирної), часта відрижка, поява стійкого дерматиту, запалення губ і повік.

Тривалий лямбліоз без лікування загрожує втратою ваги через порушення всмоктування білків і жирів, загальною слабкістю, швидкою стомлюваністю, сухістю шкіри, порушенням сну. Також можуть розвинутися ускладнення у вигляді запалення слизової оболонки шлунка й дванадцятипалої кишки, розвитку артриту і порушень зору.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

— Для діагностики лямбліозу проводять мікроскопічний аналіз калу та вмісту 12-палої кишки, різноманітні аналізи крові, УЗД внутрішніх органів та інші дослідження, — каже Віра Олійник. — Безсимптомну форму лямбліозу часто виявляють випадково, на тлі обстежень із приводу іншої хвороби.

Лікують лямбліоз у кілька етапів: призначають ентеросорбенти, антигістамінні, жовчогінні та ферментативні препарати, протипаразитарні засоби, пробіотики, полівітаміни. Також необхідно дотримуватися дієти, яка завадить розмноженню лямблій. Заборонено вживання швидких вуглеводів, вершків, молока, рекомендується відварне м’ясо, каші, овочі, кислі фрукти, тверді сири, безлактозні молочні продукти.

Для запобігання зараженню лямбліозом потрібно дотримуватися правил особистої гігієни, ретельно мити овочі та фрукти, пити тільки бутильовану або кип’ячену воду, під час купання в озері чи річці не допускати потрапляння води до рота. Також позбудьтеся звичок гризти нігті, кінчик ручки чи олівця й облизувати пальці.

Ірина КАДЧЕНКО.