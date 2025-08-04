ДОЗРІЛІ ОВОЧІ ЗБИРАЙТЕ ВЧАСНО

Овочі, що вже дозріли, не варто тримати на грядках надто довго — це гальмує розвиток нових плодів. Огірки, кабачки та патисони краще знімати, поки ще молоді та соковиті, не допускаючи затвердіння шкірки й появи великих насінин. Регулярне збирання — це і турбота про врожайність, і спосіб уникнути перевантаження кущів.

Коренеплоди — буряк, морква, петрушка — потребують проріджування. Це не лише звільняє місце для росту сильніших екземплярів, а й дає можливість зібрати частину врожаю раніше. Картоплю копати найкраще після того, як бадилля підсохне. Якщо вирощуєте ранні сорти на насіння, залишайте гичку. Але за значної кількості бур’янів і ризику хвороб краще її скосити. Важливо викопувати бульби в суху погоду, просушувати й ретельно перебирати, відкладаючи пошкоджені.

Після збирання врожаю грядки не варто залишати порожніми. Засіваючи їх сидератами, господар забезпечує майбутній родючий ґрунт. Жито, гірчицю, фацелію або вику висівають для структурування ґрунту, збагачення азотом і пригнічення бур’янів. Через кілька тижнів ці культури заорюють у землю, перетворюючи на природне добриво.

Не варто забувати і про ті культури, які продовжують рости. Баклажани, томати, перець потребують регулярного поливу — від нього залежить розмір і якість плодів. Без достатньої вологи вони дрібнішають, втрачають соковитість. Морква та буряк стають волокнистими, редька — грубою. Овочі, особливо в другій половині серпня, переживають теплові стреси: нічні похолодання, різкі зміни температури. У цей час варто проводити позакореневі підживлення комплексними добривами, особливо для огірків і капусти. Капуста також вдячно реагує на достатній полив. Але підвищена вологість — це і шанс для слимаків, тому міжряддя та самі рослини рекомендують притрусити золою.

Триває боротьба з фітофторозом. Особливо вразливі томати. Уражені частини варто відразу видалити, а плоди — переробити без зволікань, бо довго вони не зберігаються.

Господарям слід також подбати про майбутній урожай — зібрати насіння з улюблених сортів і правильно зберігати.

КАМЕДЬ ТРЕБА ВИДАЛЯТИ

У центрі уваги — не лише збір фруктів, а й догляд за деревами, боротьба з хворобами, обрізування та підживлення. Варто приділяти особливу увагу стиглості плодів, адже вчасно зібрані яблука чи груші — це запорука їхнього аромату, смаку та тривалого зберігання. Якщо ж залишити їх на дереві надто довго, вони не лише втрачають соковитість, а й провокують ослаблення самої рослини. Перезрілі плоди здатні послабити морозостійкість дерева, а ще — приваблюють шкідників і можуть стати джерелом інфекцій.

Варто звернути увагу на стан гілок: щедрий урожай часто спричиняє їх ушкодження. Тому гілки підтримують спеціальними підпорками, які краще вкрити м’яким матеріалом у місці дотику з корою. Якщо пошкодження вже сталося, дерево ще можна врятувати — зламану частину слід обережно стягнути, заповнити тріщину глиняною сумішшю з перегноєм, а саму рану обгорнути вологою тканиною, яку необхідно час від часу змочувати.

Перед збором врожаю дерева краще не поливати — надмірна волога в цей період знижує лежкість фруктів і може спричинити псування під час зберігання. Не варто забувати й про санітарні заходи: падалиця та гнилі фрукти мають бути негайно прибрані, щоб уникнути поширення хвороб. Також бажано регулярно перевіряти пастки для комах, видаляти уражені листки, проводити візуальний контроль за станом молодих дерев — саме вони найбільш вразливі до грибкових уражень і атак шкідників.

Особливої уваги потребують кісточкові — абрикоси, сливи, вишні. У серпні на них часто з’являються ознаки камедетечі. Щоб не допустити розвитку хвороби, камедь слід видаляти до здорових тканин, а місце обробки ретельно замазувати, створюючи умови для загоєння. Якщо ж гілки уражені моніліозом або іншим грибком, їх обрізують із частиною здорової деревини. Після цього дерево обробляють біопрепаратами або мідьвмісними засобами.

Варто подбати і про ґрунт під деревами: перекопування пристовбурних кіл допомагає знищити зимуючих шкідників і покращити доступ кисню до коріння.

Виноград наприкінці літа теж потребує турботи. Зняття листя навколо грон дає доступ сонячному світлу, що пришвидшує дозрівання ягід. Карбування пагонів у серпні допомагає направити сили рослини не на ріст зеленої маси, а на визрівання врожаю. У цей же період проводять і підживлення — органічні розчини стимулюють накопичення цукру в ягодах.

У серпні суницю розмножують вусами, які беруть лише з найпродуктивніших кущів. Чим раніше це зробити, тим більше часу саджанці матимуть для вкорінення до настання холодів. Найкраще висаджувати розсаду в похмурий день або ввечері, ретельно обробивши перед цим від можливих збудників хвороб. Потрібно також прополювати, розпушувати ягідники, вносити фосфорно-калійні добрива. Усе це підвищує їхню зимостійкість.

ПОДІЛ ПІВОНІЙ І ФЛОКСІВ ОМОЛОДИТЬ ЇХ

Особливої уваги потребують багаторічники, які ростуть на одному місці кілька років. Зокрема, саме серпень підходить для пересадки лілій, що вже третій рік прикрашають клумбу. Їхні бульби обережно викопують, оглядають, очищають від залишків ґрунту та висаджують рядами, дотримуючись необхідної відстані для вільного розвитку — зазвичай це близько 10 см.

Друга половина серпня — сприятливий час для поділу та пересадки флоксів, півоній, півників, примул. За сприятливої погоди рослини добре приживаються на новому місці, а поділ кущів омолоджує рослину та стимулює цвітіння в наступному сезоні. Варто також висаджувати на постійне місце дворічники, вирощені з насіння. У цей період сіянці досить зміцніли для того, щоб добре пережити пересадку, а до осені встигнуть укорінитися.

Особливого догляду вимагають клематиси та жоржини. Вони продовжують активно рости, тож потребують регулярного поливу, внесення добрив і ретельного контролю за станом ґрунту. Важливо не допустити перезволоження або пересихання, бо це може негативно позначитися на цвітінні. Жоржини високорослих сортів потребують встановлення опор — це вбереже їхні крихкі стебла від пошкоджень під час поривів вітру або під вагою квітів.

Кінець літа — вдалий період для посадки бузку. Щоб молоді кущі краще прижилися, слід видалити з них усі квіткові бруньки. Це дозволить рослині зосередити сили на формуванні кореневої системи. Можна висаджувати дрібноцибулинні квіти та нарциси. Для останніх оптимальний час посадки настає після 15 серпня. Висаджувати їх слід на глибину, що утричі перевищує висоту цибулини, дотримуючись відстані між ними близько 7 см.

Троянди, вирощені з живців, які вже вкоренились, потребують поступового загартування. У серпні для цього достатньо відкривати укриття на кілька годин у прохолодну частину дня. Такі дії допомагають рослинам пристосуватись до зовнішніх умов і набратися сил перед осінню. Водночас усі квіти, зокрема рододендрони й гладіолуси, потребують додаткової підтримки — підживлення добривами з вмістом калію й фосфору забезпечує зміцнення рослинної тканини, стимулює утворення бутонів і підвищує стійкість до захворювань. Гладіолуси, як і жоржини, варто підв’язувати до опор, щоб убезпечити високі квітконоси від пошкодження.

У цей час багато рослин завершують цвітіння і формують насіннєві коробочки. Зібране насіння потрібно ретельно висушити, відсортувати та зберігати в сухому темному місці до наступного сезону.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.