Внесені Верховною Радою України зміни до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (реєстр. №13168) передбачають суттєве посилення підтримки наших захисників та їхніх родин, зазначають у Міноборони.

Що змінилось

1. Допомога родинам загиблих у полоні: члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) у полоні в період дії воєнного стану, отримуватимуть одноразову грошову допомогу (ОГД) у розмірі 15 млн грн.

Закон тепер чітко визначає право на отримання такої допомоги у випадку загибелі (смерті) військовослужбовця в полоні, незалежно від причини настання смерті. Однак ця норма не поширюється на тих, хто добровільно здався в полон ворогу.

2. Збільшення терміну для виплати ОГД.

Ухвалений закон також збільшив із трьох місяців до одного року термін, протягом якого можуть бути здійснені виплати ОГД в разі отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, а також особою, звільненою з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин.

Практика засвідчила, що через тривалий період лікування та реабілітації та знаходження підрозділу в районі бойових дій таким військовослужбовцям часто було неможливо вчасно отримати всі необхідні документи та реалізувати своє право на ОГД.

3. Новий порядок визначення розміру ОГД при зміні групи інвалідності.

Відтепер для визначення розміру ОГД при зміні групи інвалідності застосовують прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено нову групу інвалідності. Раніше розмір ОГД у разі зміни групи (причинного зв’язку) інвалідності визначали на дату первинного встановлення інвалідності.