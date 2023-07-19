Це настільки чудовий, легкий, мов хмаринка, домашній смаколик, від якого важко утриматися! Полуничний, смородиновий, вишневий — обирайте такий, який вам подобається.

250 г ягідного пюре (малина, суниця, полуниця тощо)

7 г агар-агару

300 г цукру (150+150 г)

50 мл води

60 г білків (2 шт. від середніх яєць)

чверть чайної ложки лимонної кислоти

Із ягід за допомогою блендера зробити пюре. Малинове, суничне, полуничне чи інше з кісточками та неоднорідне необхідно протерти крізь марлю. Має вийти рівно 250 г пюре. Агар-агар (сила гелю 900) залити водою, перемішати, залишити на столі, щоб набух (близько 15 хв.). До пюре додати 150 г цукру й агар-агар із водою, перемішати до однорідності. Білки збити міксером із лимонною кислотою та 150 г цукру на пишну стійку піну.

Ягідне пюре поставити на сильний вогонь, помішуючи, довести до кипіння. Вогонь зменшити, варити від моменту закипання рівно 3 хв. Знову трохи збити міксером білок і тоненькою цівкою ввести гарячий сироп, постійно збиваючи міксером. Продовжувати збивати на максимальній швидкості міксера до пишної маси. У процесі збивання маса побілішає, збільшиться в об’ємі та стане більш щільною. Щойно залишатиме чіткий малюнок і намотуватиметься на віночок — вона готова.

Важливо! Відсаджувати зефір необхідно, коли маса ще тепла, але вже стійка. Агар-агар застигає вже при температурі 40 градусів. Викласти масу в кондитерський мішок. Відсадити фігурний зефір на пергамент. Виходить близько 30 шт. Якщо потім з’єднувати половинки, то вийде 15 великих. Залишити підсохнути на ніч просто на столі.

Після застигання зефір можна занурити в розтоплений шоколад або присипати цукровою пудрою. Збираємо зефір (зверху він підсохне, а знизу буде трохи «приставучий») та отримуємо неймовірно ніжний і корисний домашній смаколик.

Порада: перш ніж додати агар, зверніть увагу на його маркування. Цифри на упаковці, наприклад, 600, 900 або 1200, означають силу (еластичність) готового гелю. Що вища цифра, то щільнішою виходить маса.