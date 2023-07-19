Клематиси (ломиноси) дуже люблять поливи, надто ж молоді рослини. Тому потребують поливів бодай раз на тиждень, причому рясних.

Якщо земля суха — то й 2—3 рази на тиждень. Дуже важливо замульчувати землю навколо коренів. У цієї рослини поверхнева коренева система, яка на сонці швидко перегрівається. А це згубно діє на клематиси. Шар мульчі має бути не менше 5 см. Хорошою ідеєю буде висадка навколо клематисів низькорослих рослин, які створять затінок.

Ломиніс необхідно підв’язувати до опори. Але важливо, щоб не була металевою. Метал сильно нагрівається на сонці. І якщо для рослин із грубими пагонами, як-от троянд, це не так критично, то тоненькі пагінці клематисів можуть зазнавати від цього опіків. Також важливо не висаджувати їх упритул до стін або огорож. Простір між ними повинен бути бодай 20 см.

Улітку рослину можна підживити настоєм пташиного посліду (1 кг на 20 л води), коров’яку (1:10) чи комплексного мінерального добрива (20—40 г на 10 л води).

Лідія ГЕРАЩЕНКО.