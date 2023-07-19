Пацієнти із важкими травмами замість 42-х зможуть уже проходити реабілітацію 168 днів. Усі послуги для них безоплатні та повністю покриваються Національною службою здоров’я України за Програмою медичних гарантій.

Цивільні та військові з пошкодженнями спинного мозку, ампутаціями чи важкими черепно-мозковими травмами потребують особливого підходу та уваги з боку медичної системи. Тож якщо таким пацієнтам необхідна допомога за кількома реабілітаційними напрямами, — замість двох циклів відновлення вони можуть пройти вісім.

Під напрямами реабілітації слід розуміти види реабілітаційної допомоги. Наприклад, коли пацієнт одночасно потребує неврологічного та психологічного відновлення. Для проходження реабілітації не потрібно збирати стоси довідок і долати зайві бюрократичні перепони. Право на послуги з відновлення має будь-яка людина, якій через певні обставини загрожує обмеження функціонування.

Рішення Уряду про продовження тривалості реабілітації для пацієнтів із важкими травмами значно підвищить ефективність послуг і позитивно вплине на кінцевий результат реабілітації, сподіваються в НСЗУ.

Раніше, в рамках пакетів реабілітації в стаціонарних або амбулаторних умовах, всі українці мали право не більше ніж на два реабілітаційні цикли на рік.