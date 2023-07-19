Мінцифри запускає в «Дії» одну з найочікуваніших серед українців послуг — зміна місця проживання. Як завжди, у кілька кліків і без походів до держорганів. Спочатку сервіс буде доступний для жінок і дітей. Долучитися до бета-тесту можна за відповідним посиланням у «Дії».

На початку повномасштабної війни окремі держреєстри не працювали задля додаткового захисту даних українців. Відповідно послуга «Зміна місця проживання» також була призупинена. Українцям доводилося особисто звертатися до ЦНАПів чи органів реєстрації, щоб змінити місце проживання.

Тепер послуга повертається в «Дію», ще й удосконаленою. Адже сервіс працюватиме без людського фактора: коли змінюватимете місце проживання у власному або житлі іншого власника, зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично. Це значно прискорить отримання послуги та зекономить ваш час.

Щоб взяти участь у бета-тесті, потрібно:

мати ID-картку або закордонний паспорт у «Дії»;

мати податковий номер;

бути старшим за 14 років, або 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;

не бути військовозобов’язаним.

Крім того, житло не має бути в іпотеці, а право власності на нього має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.

Якщо хочете задекларувати нове місце проживання в житлі іншого власника, потрібно отримати від нього підтвердження. Також при зміні проживання дитини маєте отримати дозвіл другого з батьків. Це можна зробити за посиланням або через QR-код.