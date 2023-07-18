Хто вперше куштує такі «відбивні», навіть не відразу здогадується, що всередині капуста.

1 невелика білоголова капустина

3 яйця

4 столові ложки майонезу

4 столові ложки борошна

чорний мелений перець (за смаком)

сіль

олія

У капустини вирізати качан. У каструлі закип’ятити воду, посолити. Опустити капустину, варити 3—5 хв. Під час варіння відділяти листочки, як для голубців. Вони мають стати м’якенькими. Якщо капустина жорстка, знадобиться більше часу.

Для кляру в миску вбити яйця, додати майонез, перемішати. Всипати борошно та перець, чверть чайної ложки солі, все перемішати. Листя скласти трикутниками. Олію розігріти. Занурити в кляр листочки капусти. Викласти на сковорідку. Смажити з обох боків до рум’яності (приблизно по 1—2 хв.). Викласти на паперовий рушник.

Для цієї страви можна використовувати капусту, що залишилась від приготування голубців. Смажити можна на олії чи навпіл із вершковим маслом — так іще смачніше. Додатково можна запанірувати в сухарях.

Такий кляр смакуватиме також і до м’яса, кабачків, цвітної капусти або риби.