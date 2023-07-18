Дріжджові підживлення корисні для всіх овочевих культур, суниці, квітів. Чудово зарекомендував себе дріжджовий розчин і як позакореневе підживлення.

Рецепт 1

200 г звичайних пекарських дріжджів розвести в 1 л води. Перед підживленням об’єм розчину довести до 10 л.

Рецепт 2

100 г сирих дріжджів розмішати в 10 л теплої води, залишити на добу.

Рецепт 3

10 г сухих дріжджів, 2 ст.л. цукру настоювати в 10 л теплої води 2—3 год. Для підживлення отриманий настій застосовують у співвідношенні 1:5.

Рецепт 4

У 70-літрову бочку із зеленою травою (1 відро) додати залишки сухого хліба, сухарів (0,5 кг) та 500 г дріжджів. Використовувати після настоювання протягом 1—2 діб.

Рецепт 5

1 ст.л. сухих дріжджів, 2 ст.л. цукру, 2 г аскорбінової кислоти, жменя землі — настоювати в 5 л води протягом доби. Підживлювати у співвідношенні 1 л настою на 10 л води.