Під час робіт на присадибній ділянці, прибирання у старому погребі можна наразитися на смертельну загрозу — заразитися правцем. Ефективних ліків проти цієї хвороби не існує, а тому в 70 відсотках випадків зараження хворий помирає. Що це за інфекція, де вона чатує на людину та, найголовніше, — як уберегтися від неї — про це йдеться в матеріалі МОЗ, підготовленому для наших читачів.

ЩО ЗА ХВОРОБА

Правець — це гостра інфекційна хвороба, яку спричиняє бактерія Clostridium tetani. Вона зберігається в землі протягом 100 років у вигляді спор. Живе в анаеробних умовах, тобто для її життя не треба кисню, тому її спори добре зберігаються в землі. І саме потрапляння інфікованої землі в рану провокує розвиток хвороби.

Також спори правця можуть бути в пащах собак, тому їхні укуси небезпечні не лише через сказ, а й через ризик інфікування правцем.

Сам мікроб не розповсюджується по організму, а виділяє токсини. Правцевий токсин є другим за силою після ботулістичного. Це страшна отрута, яка руйнує нервову систему. Від людини до людини правець не передається. У тих, хто перехворів, на деякий час формується імунітет. Але він, на жаль, не є пожиттєвим, і є ризик захворіти ще раз.

СИМПТОМИ

Симптоми правця проявляються на 3—21 день після інфікування та призводять до тяжких мук хворого. Інфіковані страждають від судом і м’язових скорочень, які спричиняють сильне стиснення щелепи, витріщання очей. Часто судоми бувають такої сили, що ламають кістки, а людина вигинається у характерну дугу, ніби робить гімнастичну вправу «місток». До цих симптомів додаються прояви інтоксикації: лихоманка, головний біль, зміна артеріального тиску та прискорене серцебиття.

Невакциновані люди без кваліфікованого стаціонарного лікування помирають від зупинки дихання через ураження дихального центру. Та навіть і з медичною допомогою 70 відсотків хворих помирають.

РИЗИКИ ЗАРАЖЕННЯ

Найчастіше люди інфікуються на вулиці, де й живе правець: на подвір’ях, городах, садах, дитячих майданчиках, у погребах чи гаражах, під час відпочинку на річці чи в лісі. У воєнний час мають ще більші ризики травмування та занесення в рану бруду. Також правцем можна заразитися під час укусу собаки чи іншої тварини.

Інфекція потрапляє в організм людини по-різному:

при потраплянні бруду в рану або поріз, наприклад, коли людина поранилася граблями під час роботи в саду чи напоролася на гвіздок або гострий предмет у сараї, в гаражі;

внаслідок укусів тварин;

через травмування гострими предметами, уламками деревини (навіть скалка розміром із вушко голки може призвести до зараження);

внаслідок інфікування опіків, обморожень і будь-яких інших травмувань, коли утворюються рани.

ЗАХИСТ

Єдиний спосіб захиститися від правця — вакцинація. Інших на сьогодні не існує. За Національним календарем профілактичних щеплень схема вакцинації від правця є такою: перше щеплення в 2 місяці, ревакцинація у 4, 6, 18 місяців, далі в 6 та 16 років.

У дорослому віці обов’язково необхідно поновлювати захист від правця та робити повторні щеплення кожні 10 років. Зазвичай перше щеплення в дорослому віці роблять у 26 років, а далі в 36, 46, 56 і так далі. Повторні щеплення кожні 10 років підтримують високий рівень антитіл до правця. Вакцини, які зараз застосовують, є комбінованими та містять ще й компоненти для профілактики дифтерії.

ДЕ ВАКЦИНУВАТИСЯ

Щоб вакцинувати себе чи дітей від правця, звертайтеся до свого сімейного лікаря або, якщо ви переїхали на інше місце, до будь-якого сімейного лікаря без необхідності переукладати декларацію. Щеплення від правця безкоштовне!

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ТРАВМУВАЛИСЯ І ЗАНЕСЛИ БРУД У РАНУ

Обробка рани антисептиками не може знешкодити бактерії, які спричиняють правець. Єдиний захист у такому разі — екстрена вакцинація, коли вводиться протиправцевий анатоксин. Екстрену вакцинацію слід робити відразу після травмування, щоб її ефективність була якнайвища. Для цього потрібно звернутися до найближчого медичного закладу.