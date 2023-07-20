Із 1 серпня збільшується кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя». Подати заявку на отримання кредиту під 7 відсотків зможуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішні переселенці та люди, які не мають власного житла.

Ухвалене Урядом рішення передбачає, що зазначені категорії громадян зможуть взяти участь у програмі на таких умовах:

✔ фіксована річна ставка у гривні — 7 відсотків;

✔ перший внесок — від 20 відсотків;

✔ термін кредитування — до 20 років;

✔ придбати квартиру можна в будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.

Якщо людина захоче придбати житло, що будується, вона зможе це зробити лише в забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми.

Довідково: банками-партнерами «єОселі» є «Ощадбанк», «Приват-Банк», «Укргазбанк», «Глобус банк» і «Sky Bank». Ще декілька банків-партнерів знаходяться на стадії інтеграції із сервісом «Дія» та вже скоро долучаться до реалізації програми.