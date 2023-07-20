Цього року багато господинь через затоплені навесні, а то й до початку літа городи висаджували її з великим запізненням, тому й збиратимуть урожай значно пізніше, ніж у звичні терміни.

За 2 тижні до збору врожаю цибулі грядки припиняють поливати. Це призупинить її ріст. До того ж зайва волога може спричинити водянистість цибулин, а це погано позначиться на товарних властивостях і зберіганні. Дехто ще й пригинає до землі перо, щоб цибулини повністю дозріли. Збирають цибулю зазвичай на 65—85 день від моменту посадки. Важливе значення при цьому мають погодні умови. При сухій і жаркій погоді збирають раніше, а при частих дощах — чекають ще кілька днів.

Працювати потрібно в суху погоду, краще вранці. У народі вважають, що рослини, в яких плодова частина знаходиться під землею, збирають на спадаючий Місяць. А в яких плоди над землею — на той, що зростає.

ОЗНАКИ СТИГЛОСТІ

Шийка стала суха й тонка, починає закриватися, набула характерного кольору (зазвичай жовтого).

Перо вилягає, сохне та жовтіє.

Припинився ріст нового пера.

Зовнішні лусочки підсохли та стають золотавого кольору, легко відстають.

ПІДСУШІТЬ НА СОНЦІ

Викопують цибулю вилами, лопатою чи обережно висмикують, але так, щоб не обірвати перо. Розкладають прямо на грядці та залишають сохнути до вечора. Протягом дня урожай перевертають з усіх боків, щоб цибулини добре просохли. Далі сушать під навісом або в закритих добре провітрюваних приміщеннях, розклавши в один шар, близько двох тижнів. Регулярно ворушать, щоб забезпечити рівномірне підсихання.

На зберігання залишають тільки здорові цибулини, без ознак хвороб і механічних пошкоджень. Висушену цибулю очищають від сухого пера, залишків землі, не пошкоджуючи денце, обрізають коріння. Шийку залишають довжиною 4—5 см. Якщо обрізати коротко, всередину цибулини можуть потрапити інфекції. Коренеплоди сортують за розміром. Великі цибулини зберігаються недовго, тож їх вживають у їжу першими.

ДО ЗБЕРІГАННЯ ГОТОВА

Підсушена цибуля готова до зберігання, якщо покривні лусочки щільні, міцні, шарудять, добре відділяються від цибулини, а шийка повністю просохла. Урожай укладають в картонні коробки, полотняні мішки, кошики, сітки. Зберігають у добре провітрюваних сухих приміщеннях.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.