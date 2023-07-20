Варення з малини без кісточок — густе, прозоре, з насиченим кольором. Просто тане в роті! У велику каструлю налити воду, викласти ягоди, акуратно промити, викласти на сито, щоб стекла рідина. Якщо малина домашня, її можна не мити.

1,8 кг ягід малини

1,3 кг цукру

дрібка лимонної кислоти

Подрібнити ягоди будь-яким зручним для вас способом (блендером, товкачиком, м’ясорубкою). Перекласти пюре в каструлю, поставити на середній вогонь, дати закипіти. Із цього моменту проварити 5 хв. — після варіння малину буде легше перетерти крізь сито.

Невеликими порціями перетерти малину крізь сито. Із 1,8 кг ягід виходить близько 1,3 малинового пюре без кісточок. Всипати цукор, перемішати. Малинове пюре повернути на плиту, довести до кипіння, додати лимонну кислоту на кінчику ножа, перемішати. Варити 20 хв., знімаючи пінку, помішувати. Гаряче варення викласти в стерилізовані банки, закрити під ключ, укутати, залишити до охолодження. Зберігати в темному прохолодному місці.

У гарячому вигляді варення рідке, проте коли охолоне, стане густішим.

Порада: макуху залийте водою, додайте цукор і зваріть компот. Чи можна висушити та додавати взимку до трав’яних чаїв.