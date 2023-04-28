З чим поєднувати редис, щоб було смачно та красиво? І, що важливо, як не повторювати салати щодня? На ці запитання ми вже маємо відповіді. Тримайте три перевірені рецепти!

ДО СВЯТКОВОГО СТОЛУ

Цей салат із пікантною заправкою має дуже нарядний вигляд, бо викладається шарами на таріль.

5 круто зварених яєць; 2 середні свіжі огірки; 300 г редису; 100 г твердого сиру; по маленькому пучечку зеленої цибулі та кропу.

Заправка: 200 г сметани; 1 чайна ложка готової гірчиці; 1 середній зубчик часнику; 1 столова ложка лимонного соку; сіль за смаком.

Приготувати заправку: до сметани додати сік лимона, сіль, гірчицю та вичавлений часник. Усе розтерти ложкою — поставити в холодильник. Для зручності перекласти заправку в кулінарний мішечок. Огірки дрібно нарізати. Яйця, редис і сир середньо натерти. Зелень посікти. Поставити на таріль салатне кільце. Спочатку змастити таріль заправкою. Викласти яйця, підсолити, нанести щедру сіточку із заправки. Зверху — огірки та кріп, заправка. Притрусити сиром і цибулею, викласти заправку. Останній шар — редис. Трохи утрамбувати ложкою. Обережно зняти салатне кільце.

РОЗМАЇТТЯ СМАКІВ

200 г кисломолочного сиру; 7—8 середніх редисок; 2 середні помідори; 3 відварені в мундирах картоплини; сіль, чорний мелений перець за смаком; по маленькому пучечку зеленої цибулі та кропу; олія.

Редис і картоплю нарізати маленькими кубиками, помідори — великими. Зелень посікти. Викласти все в миску. Покришити сир. Посолити, поперчити, засмачити олією.

ХРУСТКИЙ

Половинка середньої пекінської капустини; 10 редисок; 2 середні свіжі огірки; 2 круто зварених яйця; 100 г консервованої кукурудзи; невеликий пучечок зеленої цибулі.

Заправка: 3 столові ложки грецького йогурту (жирної сметани або майонезу); 1 столова ложка гірчиці в зернах; сіль за смаком.

Для заправки змішати йогурт (сметану чи майонез), гірчицю, сіль, розтерти, поставити в холодильник. Капустину нашаткувати, цибулю посікти. Яйця нарізати дрібними кубиками, редис — тоненькими кружальцями, огірки — напівкружальцями. Викласти в миску, додати кукурудзу. Змішати із заправкою.