Подали заяву на оформлення ID-картки чи паспорта для виїзду за кордон? Пам’ятайте: ви завжди можете перевірити стан готовності своїх документів, скориставшись онлайн-сервісом на сайті ДМС — «Перевірка стану оформлення документів» (https://dmsu.gov.ua/services/docstate.html), інформують у МВС.

Спершу в пошуку введіть серію та номер документа. Далі перед вами з’явиться інформація стосовно його готовності.

За допомогою сервісу можна перевірити стан оформлення таких документів:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

ID-картка, посвідка на тимчасове проживання;

посвідка на постійне проживання;

дозвіл на іміграцію в Україну;

продовження строку перебування в Україні.

Зробити це можна з наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС. Оформити ID-картку чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна незалежно від місця реєстрації в будь-якому територіальному підрозділі Міграційної служби, ДП «Документ» чи ЦНАП.