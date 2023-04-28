ГАРБУЗИ СІЮТЬ, ЯК КАЛИНА ЗАЦВІТЕ

Із огляду на нинішні погодні умови масове садіння картоплі відбуватиметься саме цього місяця. Зазвичай із другого тижня можна висаджувати розсаду капусти пізніх і середньо-пізніх сортів. Це стосується не лише білоголової, а й брюссельської, цвітної, броколі.

За 10 днів до посадки почніть загартовувати розсаду. Перші дні просто відкривайте на кілька годин кватирку в приміщенні, де знаходяться сіянці. Потім ще кілька днів виносьте їх на деякий час на балкон чи на вулицю. В останні 4 дні скоротіть полив, винесіть розсаду на відкрите повітря та залиште там до пересадки. Ближче до кінця травня можна висівати у відкритий ґрунт теплолюбні огірки, кабачки, гарбуз, кукурудзу, квасолю тощо.

За народною прикметою, сіяти на грядку, наприклад, гарбузові можна тоді, коли зацвітуть калина та півонії. Відбувається це зазвичай ближче до кінця травня. Щоб насіння швидше зійшло, рекомендуємо перед посівом проростити його.

Перше прополювання картопляних грядок поєднайте з розпушуванням і підгортанням. Розпушування покращить доступ повітря до коріння рослин, що сприятиме їхньому зростанню. Завдяки підгортанню коренева система стане потужнішою, корисні речовини менше вимиватимуться з ґрунту, зменшиться кількість зелених бульб.

У другій половині травня подбайте про підживлення озимого часнику. У цей період відбувається формування головок, тому культура потребує великої кількості поживних речовин, особливо фосфору та калію. Розведіть у відрі води курячий послід (0,5 л) або коров’як (1 л). Додайте туди ст.л. суперфосфату, перемішайте та обробіть грядки часнику.

ОБРОБЛЯЙТЕ ДЕРЕВА БІОПРЕПАРАТАМИ

Цього місяця саду можуть загрожувати заморозки. Якщо метеорологи оголосили про зміну погоди, необхідно вжити всіх заходів щодо захисту квітучих дерев. Перед настанням заморозків корисно наситити землю водою, тому плодові культури рясно поливають.

Відмінні результати дають багаторазові обприскування зі шлангу з розпилювачем, які проводять близько опівночі, другий раз до обробки приступають при критичному зниженні температури, третій — у розпал заморозку.

У період цвітіння саду не можна застосовувати засоби від хвороб і шкідників, інакше загинуть бджоли. Але вихід є — це біопрепарати. Вони майже стовідсотково знищують молоду гусінь п’ядениць, листовійок та інших шкідників, що відкрито харчується. Обприскування краще проводити ввечері.

Також для боротьби зі шкідниками можна використовувати ловчі пояси. Безпечний пристрій у вигляді смужки з паперу, картону або плівки у формі спідниці, лійки чи плоскої стрічки з шаром клею. Зазвичай встановлюється на стовбурі дерева на висоті 50 см від землі. Особливо ефективні такі пояси проти комах, які спочатку спускаються на землю, щоб створити лялечки, а пізніше піднімаються назад у пошуках їжі.

Головний недолік пояса в тому, що його потрібно оновлювати. Сильний вітер, дощ, тварини іноді можуть пошкоджувати його. Другий: ймовірність потрапляння корисних комах — бджіл, джмелів або сонечок.

При стабільній теплій погоді та за умови, що ґрунт прогрівся до 15 градусів, можна висаджувати виноград. Викопайте яму діаметром 80 см і приблизно такої самої глибини. На дно покладіть шар дренажу та насипте родючої землі, перемішаної з перегноєм (або компостом), золою та суперфосфатом (всього приблизно по 1 кг). Після посадки саджанець ретельно полийте, а землю замульчуйте.

ДЕ ВІДЦВІЛИ ЦИБУЛИННІ, СІЙТЕ ОДНОРІЧНИКИ

Навесні розпускається безліч цибулинних: крокуси, проліски, нарциси, тюльпани, декоративна цибуля. Після закінчення їхнього цвітіння листя має відмирати природним шляхом. Щоб прикрити негарні місця з пониклим жовтим листям, а також як весняне підживлення, можна мульчувати його свіжим компостом.

Не забувайте позначати місця, де посаджено весняні цибулинні, щоб пізніше випадково не порушити їхній спокій, вирішивши, що це місце вільне. Якщо зазвичай викопуєте цибулини тюльпанів після цвітіння, то робити це варто через 30—40 днів після в’янення квіток. Звільнене місце можна використати для посіву однорічників.

Пильнуйте за шкідниками. Помітивши сліди грибкових уражень на трояндах та інших декоративних чагарниках (іржаві або чорні плями на листі та стеблах, пагони, що в’януть і засихають), проведіть кілька послідовних обприскувань спеціальними засобами біологічного контролю.

Велику шкоду листю рослин завдають слимаки, які комфортно почуваються в сиру погоду. Якщо покласти стару плитку поряд із їхніми улюбленими культурами, то незабаром під нею можна буде виявити ціле скупчення цих молюсків. Регулярно знімайте їх із плитки й одразу ж відправляйте в компостний бак.

Періодично перевіряйте лілейні культури (лілії, рябчики тощо), яким дуже шкодить жук-лілійник. Його відразу ж треба знищувати та збирати з ураженого листя відкладені яйця.