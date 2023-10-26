“Велюрова” консистенція досягається завдяки особливій заправці з борошна, вершків і яєчного жовтка. Зараз саме час для таких ніжних перших страв, що зігрівають.

На 4 порції:

500 г цвітної капусти

3 середні картоплини

40 г вершкового масла

40 г борошна

1 середня цибулина

1,3 л м’ясного бульйону

100 мл вершків (20%)

неповна чайна ложка солі

2 жовтки

дрібка чорного меленого перцю

дрібка мускатного горіха

Цибулину та картоплю нарізати дрібними кубиками. Цвітну капусту розібрати на суцвіття. У каструлі розігріти масло, обсмажити на середньому вогні цибулю близько 3-х хв. Всипати борошно. Готувати, помішуючи, на невеликому вогні 3 хв. Так вийде заправка-загущувач. Влити обережно, в три прийоми, до цибулевої заправки гарячий бульйон, інтенсивно помішуючи, щоб уникнути утворення грудочок. Довести до кипіння, додати картоплю, проварити 7 хв. Викласти цвітну капусту. Накрити кришкою та варити 15—20 хв. на невеликому вогні. Коли овочі стануть м’якими, подрібнити блендером до однорідної консистенції. Посолити, поперчити, додати мускатний горіх.

В окремій ємності змішати вершки та жовтки, трохи збити виделкою до однорідності. Повернути каструлю на вогонь, ввести вершково-яєчну суміш у суп, продовжуючи швидко помішувати. Знову довести до кипіння, одразу зняти з вогню.