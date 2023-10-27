Презентований НСЗУ Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнтів зручно завантажити та завжди мати із собою в телефоні на випадок, якщо доведеться звернутися по медичну допомогу.
Посібник доступно розповідає, які послуги можна отримати на первинному рівні медичної допомоги: в сімейного лікаря, терапевта або педіатра, які аналізи можна зробити безоплатно, а також отримати препарати за програмою «Доступні ліки».
Наразі завдяки Гіду можна знайти інформацію про:
- Програму медичних гарантій;
- пакети медичних послуг;
- які саме можна отримати в лікаря «первинки»;
- що включають пакети «Супровід і лікування дорослих та дітей із психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» та «Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги»;
- які препарати входять у програму «Доступні ліки» та як їх отримати безоплатно або з частковою доплатою;
- яку інформацію можна отримати в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77;
- як подати скаргу в разі порушення прав пацієнта на безоплатні медичні послуги.
Завантажити посібник можна за посиланням: https://www.nszu.gov.ua/…/files/gid-dlya-patsientiv.pdf
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