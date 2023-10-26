Коренеплоди моркви осіннього посіву часто виявляються більшими та смачнішими за своїх весняних «побратимів».

Головні вимоги до ділянки — вона не повинна розташовуватися на схилі, інакше насіння просто змиє навесні. А ще має бути ізольована від вітрів і добре прогріватися.

Для озимого посіву моркви готують спеціальну високу грядку (15—20 см), яка має простояти в такому вигляді один-півтора місяця. На кв.м перед посівом вносять 2—4 кг перегною, 1 ст.л. суперфосфату, 1/2 ст.л. калійної солі.

У жовтні, коли грядка просочиться вологою та осяде, слід проборонувати її граблями. Після цього можна нарізати борозенки завглибшки до 5 см, зберігаючи між ними відстань 15—20 см. Потім грядку вкривають плівкою та залишають так до листопаду.