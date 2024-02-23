Вітамін С бере участь у багатьох життєво важливих функціях нашого організму. Він, зокрема, підтримує імунну систему, корисний для кровоносних судин, шкіри, кісток, слугує антиоксидантом для захисту клітин від вільних радикалів. Також сприяє засвоєнню заліза, фолієвої кислоти, вітамінів А та E.

Вітамін С — водорозчинний і не затримується в організмі, а виводиться із сечею. Добова норма вітаміну С для жінок становить 75 мг, для чоловіків — 90 мг. Так, можна приймати пігулки цього потрібного вітаміну, та все ж для кращого засвоєння корисніше отримувати його з продуктів.

Які продукти містять найбільше вітаміну С (мг/100 г):

шипшина — 426;

обліпиха — 400;

смородина — 200;

болгарський перець — 129—183;

броколі — 90;

ківі — 90;

брюссельська капуста — 80;

полуниця — 60;

апельсин, лимон — 53;

ананас — 48.

Вживаючи ці продукти, можна підтримувати оптимальний для здоров’я рівень вітаміну С в організмі.