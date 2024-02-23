Я потребую постійного догляду, маю проблеми з ногами, відповідно в русі обмежена. Маю сина, який готовий здійснювати за мною догляд. Звернулись до органу праці та соціального захисту. Там заяву прийняли, але сказали, що будуть ще її аналізувати, проводитимуть з нами бесіди, анкетування. Сину можуть відмовити?

Віра Михайлівна. Київська обл.

Так, можуть. Якщо:

подані документи недостовірні;

відсутні реальні потреби в догляді особи, за якою прагнуть встановити догляд (представники соцслужб вивчають, наскільки повсякденне обслуговування людини, за якою планується догляд, фактично залежить від зовнішньої допомоги);

неналежний стан житлових умов людини, яка хоче забрати на проживання того, за ким планує здійснювати догляд;

якщо в акті перевірки соцслужби не підтверджено факт спільного проживання.

Догляд можуть надавати на професійній основі фізичні або юридичні особи, ФОП, які внесені до розділу «Надавачі соціальних послуг» Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг.

Для надання послуг із догляду на професійній основі його надавачі мають пройти навчання та дотримуватися державних стандартів соцпослуг.

Догляд на непрофесійній основі можуть здійснювати люди щодо членів своєї сім’ї. Членами сім’ї вважають людей, які спільно проживають, мають спільний побут і взаємні права та обов’язки. Навчатися та дотримуватися державних стандартів соцпослуг у цьому випадку необов’язково.

Право на догляд на професійній чи непрофесійній основі мають:

люди з інвалідністю I групи;

діти з інвалідністю;

люди похилого віку із когнітивними порушеннями;

люди з невиліковними захворюваннями, які через порушення функцій організму не можуть самостійно рухатися та обслуговувати себе;

важкохворі діти, яким ще не встановлено інвалідність.

Щоб оформити догляд на непрофесійній основі, доглядальник(-ця) і людина, яку доглядають, обов’язково мають жити разом.

Для оформлення потрібно надати такі документи:

заяву;

заяву (згоду) від людини, що потребує догляду (за умови, що вона дієздатна);

паспорт заявника та людини, яка потребує догляду;

реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та людини, яка потребує догляду;

довідку про реєстрацію місця проживання їх обох;

декларацію про доходи та майновий стан заявника, склад сім’ї заявника;

документ, який підтверджує необхідність постійного догляду через стан здоров’я людини, котра потребує догляду.

Період постійного догляду за іншою людиною зараховують до страхового стажу доглядальника(-ці).

Доглядальники на непрофесійній основі мають право на компенсацію від держави. Розмір її обчислюють як різницю між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, котра надає соціальні послуги, за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення із заявою про згоду надавати соцпослуги з догляду на непрофесійній основі.