Начинка з варення робить манник більш вологим і смачним.

На форму 24 см:

1 склянка манної крупи (180 г)

1 склянка молока (200 мл)

1 склянка цукру (200 г)

1 склянка борошна (140 г)

1 чайна ложка розпушувача

дрібка ваніліну

дрібка солі

2 яйця

80 г вершкового масла

6–8 столових ложок варення

У миску всипати манку, цукор, ваніль і сіль. Залити молоком, залишити на 15 хв., щоб манка набухла. Додати розтоплене масло, яйця. Всипати борошно, змішане з розпушувачем, перемішати.

Форму застелити пергаментом. Розподілити тісто. Полити варенням. Поставити в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікати 40 хв.