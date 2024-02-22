Начинка з варення робить манник більш вологим і смачним.
На форму 24 см:
- 1 склянка манної крупи (180 г)
- 1 склянка молока (200 мл)
- 1 склянка цукру (200 г)
- 1 склянка борошна (140 г)
- 1 чайна ложка розпушувача
- дрібка ваніліну
- дрібка солі
- 2 яйця
- 80 г вершкового масла
- 6–8 столових ложок варення
У миску всипати манку, цукор, ваніль і сіль. Залити молоком, залишити на 15 хв., щоб манка набухла. Додати розтоплене масло, яйця. Всипати борошно, змішане з розпушувачем, перемішати.
Форму застелити пергаментом. Розподілити тісто. Полити варенням. Поставити в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікати 40 хв.
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