Насіння перців сходить важко, тому йому потрібна стимуляція. Для цього опустіть його в ганчірочці в термос із гарячою (53 градуси) водою на пів години, потім разом із вологою ганчірочкою покладіть на блюдце та поставте під морозильну камеру холодильника на добу. Після цього відразу висівайте. Оскільки перці погано переносять пікіровку (тендітні корінці довго відновлюються після пошкодження), їх краще сіяти відразу в півлітрові ємності по три насінини в кожну, на відстані 2–3 см одна від одної. Перці надалі не заглиблюють, тому слід сіяти глибоко, приблизно на 3–4 см.

Щоб сходи не з’являлися, не скинувши оболонки від насіння, перед посадкою ґрунт треба помірно зволожити й ущільнити столовою ложкою. Потім розкласти по поверхні насіння, присипати сухим ґрунтом на висоту 4 см і ще раз ущільнити ложкою. Поставити склянки під плівку або скло в тепле місце. Перці зійдуть через тиждень, якщо створити їм температуру ґрунту близько 28–30 градусів. Але не вище 40 та не нижче 20 градусів, інакше насіння загине.

При появі першої петельки сходів, не чекаючи проростання інших, ємності відразу переносять у світле, помірно прохолодне місце (близько 15 градусів) на тиждень, потім — у тепліше (близько 25 градусів) світле місце. Після розкриття сім’ядольних листочків одразу починайте давати рідке підживлення, оскільки перці — великі любителі калію.

Із насінням баклажана й томата ніяких маніпуляцій можна не проводити, оскільки воно і так добре сходить. Сіють так само, як і перцю, тільки на глибину 2 см. Баклажани віддають перевагу азоту, а от томати — фосфору. Поки вирощуєте розсаду, азотними підживленнями зловживати не слід, оскільки азот спричиняє її витягування, особливо томатів, а фосфорне підживлення, навпаки, стримує зростання.

Хороше освітлення особливо необхідне розсаді в момент розгортання сім’ядольок, щоб у точці росту рослини закладали правильну, передбачену цим сортом або гібридом, програму розвитку. При нестачі освітлення в точці росту закладатиметься листя, а не бутони, тому плодоношення затягнеться, бо кожен наступний листок з’являється приблизно через 5–6 днів, і формування кожного зайвого листка уповільнює появу бутонів.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.