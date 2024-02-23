Цей рецепт поєднує в собі найкращі традиції української кухні та вражає смаковою насиченістю.
- 1 склянка гречаної крупи
- 400 г печериць
- 1 середня цибулина
- 1 морквина
- 1 чайна ложка солі
- чверть чайної ложки сухого часнику
- панірувальні сухарі
- олія
Гречку залити 2 склянками води, посолити, відварити до готовності. Вода має википіти. Залишити під кришкою на 15 хв.
Цибулину та печериці дрібно нарізати. Морквину середньо натерти. Обсмажити в олії цибулю до рум’яності. Додати моркву, готувати до м’якості. Окремо обсмажити гриби до випаровування вологи, з’єднати овочі та гриби.
Гречку прокрутити на м’ясорубці — так маса добре триматиме форму й не розсипатиметься. Додати засмажку, всипати часник, перемішати. Вологими руками сформувати невеликі котлети, запанірувати в сухарях. Обсмажити в олії до рум’яної апетитної скоринки.
Порада: якщо фарш вийшов трохи сухим, можна додати дрібно натерту картоплину.
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