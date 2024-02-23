Цей рецепт поєднує в собі найкращі традиції української кухні та вражає смаковою насиченістю.

1 склянка гречаної крупи

400 г печериць

1 середня цибулина

1 морквина

1 чайна ложка солі

чверть чайної ложки сухого часнику

панірувальні сухарі

олія

Гречку залити 2 склянками води, посолити, відварити до готовності. Вода має википіти. Залишити під кришкою на 15 хв.

Цибулину та печериці дрібно нарізати. Морквину середньо натерти. Обсмажити в олії цибулю до рум’яності. Додати моркву, готувати до м’якості. Окремо обсмажити гриби до випаровування вологи, з’єднати овочі та гриби.

Гречку прокрутити на м’ясорубці — так маса добре триматиме форму й не розсипатиметься. Додати засмажку, всипати часник, перемішати. Вологими руками сформувати невеликі котлети, запанірувати в сухарях. Обсмажити в олії до рум’яної апетитної скоринки.

Порада: якщо фарш вийшов трохи сухим, можна додати дрібно натерту картоплину.