Кабмін затвердив постанову, яка дає змогу перерахувати вартість комунальних послуг. Йдеться про перерахунок вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Новий Порядок перерахунку стосується послуг з постачання теплової енергії та гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами.

Перерахунок здійснюють у разі відхилення параметрів послуг від установлених законодавством і договорами про надання послуг, зокрема:

зниження температури теплоносія та гарячої води, а також невідповідності їх тиску на вході в будинок;

зниження температури повітря у приміщеннях споживача (в разі наявності договору з обслуговування внутрішньобудинкових систем);

перерв у наданні послуг, що обумовлені в тому числі перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;

невідповідності складу і якості гарячої та холодної води державним санітарним нормам і правилам;

недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіку їх вивезення тощо.

Виконавець зобов’язаний протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно здійснити перерахунок згідно з вимогами цього Порядку, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

Також у разі надходження від споживача акта-претензії та прийняття виконавцем рішення про задоволення викладених у ньому вимог перерахунок здійснюється протягом одного місяця, починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог.

Перерахунок за актом-претензією, що надійшов від споживача відповідного багатоквартирного будинку, здійснюється виконавцем для всіх споживачів такого будинку, яким була надана послуга невідповідної якості.

Перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу. Сума перерахунку та неустойки (штрафу) за порушення умов договору зараховується споживачу в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а в разі відсутності заборгованості — в оплату майбутніх платежів.

Важливо! Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг не застосовують на тимчасово окупованих територіях, територіях, на яких ведуться (велися) активні бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією територіях.

Порядок оформлення претензій споживачів визначено ст.27–28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг і послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затверджено постановою Кабміну від 27 грудня 2018 р. №1145.