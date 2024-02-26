Зовсім не потрібно чекати врожаю ягід, аби отримати від смородини цілющу сировину. Вирушайте в сад і не пропустіть нагоди зібрати з неї бруньки.

А це буде зовсім скоро. Адже смородина прокидається однією з найперших. Її бруньки містять у великій кількості вітаміни С, Р, В1, В2, В6, Е, К, ефірні олії, органічні кислоти та багато інших корисних речовин. За вмістом вітаміну С бруньки та листя навіть можуть позмагатись із ягодами.

Чаї та відвари зі смородинових бруньок чинять пото- та сечогінну дію, мають загальнозміцнювальний, дезінфікуючий, тонізуючий та протицинготний ефект, зміцнюють капіляри, сприяють виведенню з організму пуринових речовин і надмірної сечової кислоти. Особливо корисні бруньки смородини при захворюваннях, пов’язаних з порушеннями обмінних процесів. Це, зокрема, цистит, пієлонефрит, сечокам’яна хвороба, дерматит, цукровий діабет, захворювання опорно-рухового апарату (артрит, остеохондроз тощо).

Настій: ст.л. бруньок заливають 200 мл окропу, настоюють близько години в термосі та п’ють по 100 мл 3–4 рази на день перед їдою. Вживають свіжим при сечокам’яній хворобі, циститі, пієлонефриті тощо.

Краще збирати бруньки зі зрізаних при проріджуванні гілочок або зі старих насаджень, які вже погано плодоносять. Якщо ж збираєте з молодих плодоносних кущів, то залиште на пагонах достатню кількість бруньок, аби кущ міг і надалі нормально розвиватися та плодоносити.

Збирають бруньки до їх розпускання, щойно почали розкриватись, та ретельно висушують. Можна заготовляти разом із молодими гілочками, вони також корисні. Сировину зберігають в темному місці у скляній банці або паперовому пакеті не довше року.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.