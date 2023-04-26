Прості у приготуванні вафлі на сніданок в електровафельниці.

1 середнє яйце

2 столові ложки цукру

200 мл кефіру

40 г вершкового масла

1 чайна ложка розпушувача

близько 150 г борошна

дрібка солі

дрібка ваніліну

Продукти мають бути кімнатної температури. В миску вбити яйце, додати сіль, цукор, ваніль, кефір і розтоплене масло (не гаряче). Перемішати віночком. Всипати борошно з розпушувачем, перемішати. Тісто має бути, як на оладки.

Розігріти вафельницю. За необхідності перший раз змастити панелі пристрою вершковим маслом. Викласти на кожну панель близько 1,5 столові ложки тіста. Закрити кришкою та випікати до рум’яності. Готові викласти на решітку, щоб охололи.