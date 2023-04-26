Від того, чи правильно підготовлені до посадки корені плодових, залежатиме успішна приживлюваність дерев.

Краще купувати саджанці із закритою кореневою системою. Однак із метою економії коштів ми часто обираємо саджанці з оголеними коренями. Вибирайте рослини з потужною кореневою системою та невеликою надземною частиною.

Відкрита коренева система швидко підсихає. Тож перед посадкою корені годин на 8—12 занурюють у відро з водою. Дуже раджу у воду додати трохи Кореневіну чи його відповідника. Якщо коренева система саджанця відкрита, а висаджуватимуть його лише за кілька днів, коріння на цей час можна обгорнути вологою мішковиною або мохом, а поверх — кількома шарами газети.

Уважно огляньте корені. Сухі або такі, що підгнили, обріжте до здорової деревини. А щоб дерева краще прижились, кореневу систему перед посадкою вмочують у глиняну бовтанку, в яку теж можна додати трохи стимулятора росту коренів.

У посадкову яму додають добрива. При цьому дуже важливо ретельно змішати їх із землею, інакше можуть спричинити опіки на коренях. Також не допускайте високої концентрації добрив. Можна внести 10 кг перегною, 200 г фосфорного та 60 г калійного добрива.

У посадковій ямі кореням має бути достатньо місця. Тому зазвичай її розміри — приблизно 60 см завглибшки і 50—70 см в діаметрі. На дно ями насипають горбик землі, на якому розправляють корені. Потім їх ретельно засипають землею, злегка струшуючи, аби добре заповнила порожнини між ними. Коренева шийка при посадці повинна бути трохи вище рівня землі. Після поливу та ущільнення ґрунту в ямі дерево дещо осяде, і вона опиниться на рівні ґрунту. Землю при посадці добре ущільнювати держаком лопати. Для кращого збереження вологи в лунці її мульчують соломою, перегноєм або травою.

Найкраща приживлюваність — у 1—2-річних саджанців.

Павло МОРОЗ, садівник.