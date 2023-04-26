Джгут-турнікет використовують для зупинки кровотечі шляхом стискання судин. Він складається з ременя або стрічки, яку обгортають навколо кінцівки над місцем кровотечі та затискають, щоб зупинити кров.

Турнікет зазвичай застосовують у випадках, коли інші методи не дають результату, або коли необхідно надати тимчасову допомогу до прибуття медпрацівників. Важливо використовувати прилад із дотриманням інструкцій, аби не нашкодити пацієнту. Адже можуть виникнути ускладнення: тимчасова або постійна зупинка кровообігу, некроз тканин, інфекції тощо. Тому важливо перед його використанням уважно прочитати інструкцію та отримати необхідну підготовку та навички від кваліфікованого фахівця.

1. Знайдіть місце кровотечі та помістіть джгут на ділянку, що знаходиться вище. Наприклад, якщо кровотеча на руці, то джгут потрібно помістити на плече.

2. Затягніть джгут так, щоб зупинив кровотечу. Для цього треба повертати турнікет, розташований на джгуті, за годинниковою стрілкою, доки кровотеча припиниться. Джгут повинен бути затягнутий настільки, щоб зупинити її, але не так сильно, аби перешкодити кровообігу в інших частинах тіла.

3. Позначте час, коли джгут було використано — це важливо знати лікарю.

4. Залишайте джгут на місці до того моменту, поки буде надана медична допомога. Не знімайте його самостійно.

5. Якщо джгут знаходиться на шиї, то не рекомендується повертати голову, поки він там.

6. Після застосування джгута-турнікета потрібно якомога швидше звернутися до медзакладу для отримання кваліфікованої допомоги.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.