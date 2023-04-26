Відтепер одноразова грошова допомога буде також призначатися та виплачуватися волонтерам, які надавали волонтерську допомогу ЗСУ чи іншим силовим структурам під час заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час надання такої допомоги, та членам сімей загиблих із числа таких волонтерів.

До постанови КМУ № 604 від 19 серпня 2015 р. внесено відповідні зміни. Ними також уточнено перелік документів, які необхідно подати набувачам одноразової грошової допомоги, що дозволить скоротити терміни їх розгляду.

Рішення про призначення одноразової грошової допомоги таким особам прийматиметься утвореною Мінветеранів міжвідомчою комісією відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Виплата проводитиметься за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Для призначення одноразової грошової допомоги необхідно звернутися до вищезазначеної комісії із заявою та подати необхідний перелік документів.