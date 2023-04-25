Завдяки кляру та начинці виходять соковитішими, а якщо міняти наповнення, то щоразу можна отримувати нову страву.
Фарш:
- 600 свинини
- 1 цибулина
- 3—4 зубчики часнику
- 2 скибочки черствого батона
- 1 неповна чайна ложка солі
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
- борошно
Кляр:
- 2 середніх яйця
- 80 г сметани
- 100 мл молока
- 100—120 г борошна
- чверть чайної ложки солі
Начинка:
- 2 яйця
- 80 г твердого сиру
- сіль (за смаком)
- 2—3 зубчики часнику
- 50 г вершкового масла
М’ясо перекрутити на м’ясорубці разом із розмоченим у воді (молоці) батоном, цибулиною та часником. Посолити, поперчити, перемішати та відбити.
Для начинки варені яйця та сир середньо натерти, додати вичавлений часник, сіль і м’яке масло, перемішати.
З фаршу сформувати млинчик, в центр викласти 1 чайну ложку начинки, сформувати котлету. Зробити всі котлети.
Для кляру з’єднати яйця з молоком, сіллю, сметаною, трохи збити. Всипати борошно. Кляр має вийти, як густа сметана.
Котлети обкачати в борошні. Занурити в кляр. Швидко посмажити в олії до рум’яності (до готовності не доводити). Викласти на деко. Запікати при 200 градусах 15 хв.
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