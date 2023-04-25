Завдяки кляру та начинці виходять соковитішими, а якщо міняти наповнення, то щоразу можна отримувати нову страву.

Фарш:

600 свинини

1 цибулина

3—4 зубчики часнику

2 скибочки черствого батона

1 неповна чайна ложка солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

борошно

Кляр:

2 середніх яйця

80 г сметани

100 мл молока

100—120 г борошна

чверть чайної ложки солі

Начинка:

2 яйця

80 г твердого сиру

сіль (за смаком)

2—3 зубчики часнику

50 г вершкового масла

М’ясо перекрутити на м’ясорубці разом із розмоченим у воді (молоці) батоном, цибулиною та часником. Посолити, поперчити, перемішати та відбити.

Для начинки варені яйця та сир середньо натерти, додати вичавлений часник, сіль і м’яке масло, перемішати.

З фаршу сформувати млинчик, в центр викласти 1 чайну ложку начинки, сформувати котлету. Зробити всі котлети.

Для кляру з’єднати яйця з молоком, сіллю, сметаною, трохи збити. Всипати борошно. Кляр має вийти, як густа сметана.

Котлети обкачати в борошні. Занурити в кляр. Швидко посмажити в олії до рум’яності (до готовності не доводити). Викласти на деко. Запікати при 200 градусах 15 хв.