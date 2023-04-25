Господарі, які давно практикують цей метод вирощування овочів, мають про нього схвальні відгуки.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА

1. Украй важливим є планування майбутнього городу (складання плану, календаря з посіву та догляду, розмітка), чим займаються лише деякі господарі. Чому це важливо? Планування дозволяє ефективніше використовувати наявні площі, отримати сильну розсаду та врахувати багато умов розвитку рослин. Наприклад, вибрати таку орієнтацію для грядок, яка забезпечує максимальну освітленість ранковими та вечірніми променями.

2. На вузьких грядках рослини висаджують в один або два ряди (в шаховому порядку) з урахуванням особливостей росту культур. Спочатку краями грядки формують земляні бортики, щоб затримувати воду. Потім висаджують розсаду із внутрішнього боку бортиків. У ящиках-грядках створюють двошаровий ґрунт: на природний насипають приготовану ґрунтосуміш і висаджують таким само чином.

3. Крім того, дуже важливим є правильне підживлення сумішами простих міндобрив. Щоб не допустити опіку, добрива розкладають за 8—10 см від стебел. Сила та здоров’я рослин суттєво впливають на якість ґрунту. Міцні саджанці активно збагачують його кореневими виділеннями, що становлять 20 відсотків маси рослини.

4. Полив дощуванням, що тільки сприяє зростанню бур’янів, не використовують. Поливають лише саджанці, зрошуючи їх на рівні ґрунту, що попереджає розвиток цвілі на листі та економить воду.

ПЕРЕВАГИ