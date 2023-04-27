Усі військовослужбовці, яким потрібна правова допомога в розв’язанні питань, пов’язаних зі службою чи іншими життєвими ситуаціями, можуть її отримати від системи безоплатної правової допомоги (БПД), повідомляє Мін’юст. Зробити це можна дистанційно або очно в бюро правової допомоги.

Це такі правові послуги: правова інформація, консультації та роз’яснення з правових питань, допомога у складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних). Ті, хто мають статус учасників бойових дій, ветеранів війни, осіб із інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, можуть отримати безоплатно і вторинну правову допомогу: захист і здійснення представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру.

Система БПД надає правову підтримку щодо:

отримання військовослужбовцями належного грошового забезпечення;

оформлення грошової допомоги у зв’язку з пораненням військовослужбовця;

оскарження рішення ВЛК, дії чи бездіяльності військової частини, органів влади;

використання належної відпустки;

звільнення з військової служби;

вирішення сімейних і соціальних питань (щодо розлучень, аліментів, спадщини тощо);

перерахунку пенсії, інших соціальних виплат і пільг та інших правових проблем.

Усну консультацію можна отримати в контактному центрі системи безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103 (дзвінки в межах України безкоштовні). Номер для дзвінків із Telegram: https://t.me/+380677213103.

Якщо потрібно отримати правову допомогу письмово — напишіть у телеграм-бот: https://t. me/LegalAidUkraineBot.

Також можна відразу звертатися до найближчого бюро: https://bit.ly/bpd_buro.

Усі сервіси системи БПД: https://linktr.ee/legalaid.gov.ua.