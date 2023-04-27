Не зайвим буде нагадати цієї весняної пори про кліщів, які можуть завдати неабиякої шкоди нашому здоров’ю.

Кліщі живуть у високій траві та кущах. Поширені чутки про те, що вони стрибають на вас із дерева — це неправда.

Кліщів добре видно на світлому одязі.

Поки рухаєтесь, вони не вчепляться у вас. Їжу почнуть шукати, коли ви нарешті присядете відпочити. Рухаються знизу догори — досить повільно.

Чим довше кліщ перебуває на тілі — тим більше зиків, що передасть якусь інфекцію. Щодвігодини оглядайте себе та своїх дітей на наявність кліщів. Перевірте себе вже без одягу після прогулянки.

Додаткова небезпека криється в тому, що укус кліща практично невідчутний — кусаючи, комаха виділяє анестетик. Отож огляд — обов’язковий!

ВИКОРИСТОВУЙТЕ РЕПЕЛЕНТИ!

Зверніть увагу на активну речовину, в складі засобу має бути хоча б одна з переліку: DEET (ДЕТА); пікарідін

(KBR 3023); IR3535; OLE ефірна олія лимонного евкаліпту); PMD (параментан-діол); 2-undecanone; перметрін.

Бажано обробити захисним засобом взуття. Також ефективно буде обробити одяг зсередини, наприклад, шкарпетки.

ЯКЩО ВКУСИВ

Забудьте про застарілі правила на кшалт помазати кліща олією/лаком/вазеліном. Не треба його крутити руками чи випалювати. Вам потрібна дієва зброя: пінцет із гострими кінчиками або спеціальна ручка-ласо (от нею якраз кліща можна прокрутити). Купити це все можна в аптеці або ветеринарних крамницях.

Щоб знизити ризики хвороби Лайма, протягом 72 годин після укусу можете випити одну таблетку антибіотика доксицикліну. Такі поради дає Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC). Це особливо доречно, якщо кліщ пробув у тілі понад 36 годин. Обов’язково перед цим проконсультуйтесь із лікарем, радять у МОЗ.