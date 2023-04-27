У РОЗСТИЛ
✔ Із переваг можна відзначити простоту вирощування.
✔ Але потрібна велика площа для нормального розвитку рослин.
✔ Зеленці брудняться після поливу або дощу.
✔ Ризик грибкових захворювань дуже великий.
НА ШПАЛЕРІ
Огірок — це ліана і, як нормальній ліані, йому потрібна опора для зростання.
✔ Набагато ефективніше використовується городній простір, площа грядки значно зменшується.
✔ Урожай збирати простіше, огірочки чисті.
✔ Рослини добре продуваються вітром, листя знаходиться далеко від землі, тому менше грибкових захворювань і гнилі.
✔ Недолік один — шпалеру потрібно робити.
У БОЧЦІ ЧИ МІШКУ — НАЙОРИГІНАЛЬНІШЕ
✔ Площа грядки скорочується до мінімуму.
✔ Збирати врожай зручно.
✔ Виглядає така конструкція естетично.
✔ Але поливати бочку або мішок потрібно буде частіше, ніж грядку.
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