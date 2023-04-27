У РОЗСТИЛ

✔ Із переваг можна відзначити простоту вирощування.

✔ Але потрібна велика площа для нормального розвитку рослин.

✔ Зеленці брудняться після поливу або дощу.

✔ Ризик грибкових захворювань дуже великий.

НА ШПАЛЕРІ

Огірок — це ліана і, як нормальній ліані, йому потрібна опора для зростання.

✔ Набагато ефективніше використовується городній простір, площа грядки значно зменшується.

✔ Урожай збирати простіше, огірочки чисті.

✔ Рослини добре продуваються вітром, листя знаходиться далеко від землі, тому менше грибкових захворювань і гнилі.

✔ Недолік один — шпалеру потрібно робити.

У БОЧЦІ ЧИ МІШКУ — НАЙОРИГІНАЛЬНІШЕ

✔ Площа грядки скорочується до мінімуму.

✔ Збирати врожай зручно.

✔ Виглядає така конструкція естетично.

✔ Але поливати бочку або мішок потрібно буде частіше, ніж грядку.