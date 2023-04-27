Порадуйте організм вітамінами, а себе — смачним і яскравим зеленим борщем.

2 л м’ясного бульйону

5 середніх картоплин

1 середня цибулина

1 середня морквина

м’ясо з бульйону

середній пучечок щавлю (300 г)

2 варених яйця (у борщ)

варені яйця та сметана для подачі

чайна ложка солі

2 горошини духмяного перцю

лавровий листок

олія

Цибулину нарізати маленькими кубиками, картоплю — середніми, морквину крупно натерти, щавель дрібно нарізати. М’ясо, на якому варився бульйон, відділити від кісток, нарізати.

У каструлі на середньому вогні розігріти олію. Викласти цибулю, смажити до золотавості. Додати моркву, смажити 5 хв. Додати картоплю. Влити бульйон, покласти лавровий листок, перець, довести до кипіння, варити до готовності овочів. Додати 2 дрібненько нарізані яйця, щавель і м’ясо, посолити. Щойно закипить, зняти з вогню (щавель кип’ятити не потрібно), накрити кришкою, дати настоятися 10 хв.

Подавати, заправивши сметаною. В кожну тарілку викласти половинки яєць.