Порадуйте організм вітамінами, а себе — смачним і яскравим зеленим борщем.
- 2 л м’ясного бульйону
- 5 середніх картоплин
- 1 середня цибулина
- 1 середня морквина
- м’ясо з бульйону
- середній пучечок щавлю (300 г)
- 2 варених яйця (у борщ)
- варені яйця та сметана для подачі
- чайна ложка солі
- 2 горошини духмяного перцю
- лавровий листок
- олія
Цибулину нарізати маленькими кубиками, картоплю — середніми, морквину крупно натерти, щавель дрібно нарізати. М’ясо, на якому варився бульйон, відділити від кісток, нарізати.
У каструлі на середньому вогні розігріти олію. Викласти цибулю, смажити до золотавості. Додати моркву, смажити 5 хв. Додати картоплю. Влити бульйон, покласти лавровий листок, перець, довести до кипіння, варити до готовності овочів. Додати 2 дрібненько нарізані яйця, щавель і м’ясо, посолити. Щойно закипить, зняти з вогню (щавель кип’ятити не потрібно), накрити кришкою, дати настоятися 10 хв.
Подавати, заправивши сметаною. В кожну тарілку викласти половинки яєць.
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