Уряд розширює проєкт «єРобота» та запускає нові грантові програми для ветеранів на започаткування або розвиток власного бізнесу, повідомляють у Мінекономіки.

Гранти на розвиток сімейного бізнесу можуть отримати ветерани, а також другий із подружжя захисника. Надається грантова допомога на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення і транспортних засобів, необхідних для реалізації бізнес-проєкту. А також на закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу та реклами.

ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ

250 тис. грн — для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни. Умова: створення одного робочого місця.

500 тис. грн — для члена сім’ї учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни. Умова: створення двох робочих місць;

1 млн грн — для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менш ніж 3 роки. Умови: створення чотирьох робочих місць, мінімум два з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Важливо. Гранти на 500 тис. та 1 млн грн надаватимуться за умови співфінансування у співвідношенні 70/30. Отримувач гранту вкладає у свою справу 30 відсотків власних коштів, а 70 відсотків надасть держава у вигляді гранту.

Заяви на отримання грантів можна подавати з 10 квітня через портал «Дія» (https://diia.gov.ua/). Отримувачі грантів за бажанням зможуть безоплатно пройти навчання з питань підприємництва й отримати консультації в регіональних центрах зайнятості.