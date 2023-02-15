Часом на поверхні горщика з’являється білий наліт, пліснява або ненависні мошки. Впоратися з цією проблемою можна, якщо розкласти на ґрунті спеціальні матеріали.

Одним з таких є шкаралупа волоського горіха. Розламайте його навпіл, видаліть ядро, а очищені шкаралупи покладіть порожнистою стороною до горщика. Якщо постаратися, їх можна викласти так, щоб виглядали декоративно й нагадували невеликі камінчики.

Але декоративність тут не головне. Важливо, що шкаралупа горіха містить речовини, які мають антисептичні властивості. Саме вони запобігають появі гнилі та плісняви на ґрунті. Ба більше, прикритий нею ґрунт набагато менше випаровує вологи.

Ось таке незвичайне застосування. До речі, шкаралупу можна також подрібнити молотком і використовувати як дренаж у квіткових горщиках.