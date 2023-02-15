Ніжне соковите куряче філе, ароматні обсмажені печериці в ніжному вершковому соусі — і все це під шапкою розплавленого сиру.

300 г курячого філе

300 г печериць

середня цибулина

100 г твердого сиру

200 мл вершків (10—25%)

1 чайна ложка борошна

сіль

перець

олія для смаження

Філе відварити в підсоленій воді 20 хв. від закипання, охолодити. Нарізати невеликими брусочками. Цибулину та гриби нарізати кубиками. Обсмажити цибулю в олії до золотавості. Додати гриби, смажити разом до випаровування рідини. Посолити, поперчити, додати філе, перемішати. Присипати борошном, перемішати. Влити вершки (можна замінити сметаною). Тушкувати на маленькому вогні 3—5 хв. (вершки мають трохи загуснути).

Розкласти по маленьких порційних формах для запікання. Притрусити крупно натертим сиром. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Готувати 10—15 хв., або до розплавлення сиру. За бажання можна й довше, до хрусткої скоринки.